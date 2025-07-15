Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Грушко назвал поставки оружия Украине вкладом в войну
Замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что отправка западных вооружений Киеву способствует продолжению боевых действий и препятствует поиску мирного решения.
Поставки западных вооружений Украине являются вкладом в продолжение войны, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.
«Собственно, поставки оружия – это не есть вклад в мир, а это есть вклад в продолжение конфликта», – привел он свою позицию .
Он также прокомментировал действия стран НАТО и решение президента США Дональда Трампа о передаче американских вооружений Украине за счет европейских государств. По словам Грушко, это демонстрирует отсутствие стремления альянса к урегулированию ситуации на Украине. Он отметил: «Реально страны НАТО не заинтересованы в мире».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Словении заявила, что Евросоюз может столкнуться с трудностями при оплате поставок оружия Киеву. Украина может получить от США дальнобойные ракеты ATACMS. СМИ отмечают, что страны НАТО растерялись после заявления Дональда Трампа о возможных поставках вооружений Киеву.