Международный день вкусной еды отмечается 16 июля

Tекст: Ирма Каплан

Помимо психосоматического удовлетворения от вкусной еды, кулинарные изыски давно поставлены на службу государственным, политическим интересам. К примеру, во время первого визита в Россию представительница королевской семьи Кувейта Наваль Хумуд Ас-Сабах отметила вкус традиционного российского блюда из говядины и предложила проводить российские выставки в своей стране.

Однако, случается и такое, что от вкусной еды устают. Еда теряет привлекательность из-за сенсорно-специфического чувства сытости, влияющего на дофаминовую систему – так проявляется гастрономическая усталость – специфический сигнал мозга, предупредила психолог и эксперт сервиса готовых рационов «ПриЕм» Влада Белявская.

Переключиться от надоевшей еды 16 июля день можно на празднование Дня змеи – серпентологи всех стран объединяются, чтобы напомнить окружающим о красоте и мудрости ползучих творений, объяснить их пользу для людей и правила безопасного взаимодействия, рассказать об особенностях поведения и жизни в природе, поделиться фото и видео этих пресмыкающихся.

Еще одно животное сегодня в чести – морская свинка, так как 16 июня отмечается День благодарности морской свинке.

Всемирный день искусственного интеллекта (ИИ) напомнит о том, что в 1950 году, британский математик Алан Тьюринг опубликовал книгу «Вычислительная техника и интеллект», задавшись вопросом о способности машины думать самостоятельно. Кстати, собственный День ИИ в России отмечается 13 марта.

В США сегодня чествуют кукурузные оладьи и свежий шпинат. В Перу – Пpaздник дeвы Кapмeн – наиболее почитаемой в стране. Дева Кармен де Чинча считается покровительницей метисов.

Имeнинники сегодня Филипп, Aнaтoлий, Вacилий, Кoнcтaнтинй, Aлeкcaндp.