На производство самолетов в России выделено 765 млрд рублей

Кабмин решил направить 765 млрд рублей на проект производства самолетов

Tекст: Денис Тельманов

О планах правительства сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин на стратегической сессии, передает ТАСС.

Мишустин заявил: «Чтобы обеспечить независимость российской гражданской авиации, сформирован профильный федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов».

На его реализацию в течение шести лет планируется выделить из федерального бюджета суммарно 765 млрд рублей, прежде всего на создание воздушных судов, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры, различных технических систем и всего перечня наукоемкого оборудования.

Премьер уточнил, что речь идет о «уникальной продукции, не имеющей российских аналогов, и выпуск которой необходимо освоить». Средства будут использованы для разработки новых самолетов, вертолетов, а также для создания современных комплектующих и электронных систем. Власти рассчитывают повысить уровень независимости российской гражданской авиации за счет реализации данного федерального проекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МС-21 стал символом преодоления санкционного давления и способен заменить Boeing на рынке. Россия смогла заместить около 80 западных систем и агрегатов в конструкции нового лайнера. В 2026 году первые МС-21 начнут летать в авиакомпаниях. Сертификацию авиадвигателя ПД-8 запланировали на конец 2023 года.