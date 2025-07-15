Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
На производство самолетов в России выделено 765 млрд рублей
Кабмин решил направить 765 млрд рублей на проект производства самолетов
Российское правительство определило крупные инвестиции для развития авиационной отрасли, включая создание отечественных самолетов и вертолетов в ближайшие шесть лет.
О планах правительства сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин на стратегической сессии, передает ТАСС.
Мишустин заявил: «Чтобы обеспечить независимость российской гражданской авиации, сформирован профильный федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов».
На его реализацию в течение шести лет планируется выделить из федерального бюджета суммарно 765 млрд рублей, прежде всего на создание воздушных судов, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры, различных технических систем и всего перечня наукоемкого оборудования.
Премьер уточнил, что речь идет о «уникальной продукции, не имеющей российских аналогов, и выпуск которой необходимо освоить». Средства будут использованы для разработки новых самолетов, вертолетов, а также для создания современных комплектующих и электронных систем. Власти рассчитывают повысить уровень независимости российской гражданской авиации за счет реализации данного федерального проекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МС-21 стал символом преодоления санкционного давления и способен заменить Boeing на рынке. Россия смогла заместить около 80 западных систем и агрегатов в конструкции нового лайнера. В 2026 году первые МС-21 начнут летать в авиакомпаниях. Сертификацию авиадвигателя ПД-8 запланировали на конец 2023 года.