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В Крыму продали 25 объектов украинских олигархов на торгах
Власти Крыма сообщили о продаже с торгов 25 объектов украинских олигархов
За первые шесть месяцев 2025 года в Крыму на торгах реализовано 25 национализированных объектов, что принесло региону более 2,2 млрд рублей, сообщил глава парламента республики Крым Владимир Константинов.
В Крыму за первое полугодие 2025 года на торгах реализовали 25 национализированных объектов, ранее принадлежавших украинским олигархам, сообщил Константинов в Telegram-канале. Общая сумма поступлений в бюджет республики превысила 2,2 млрд рублей.
По его словам, вырученные средства идут на развитие региона, поддержку бойцов СВО и их семей.
Константинов подчеркнул, что доходы от продажи национализированных активов «служат на благо Крыма и крымчан».
С осени 2022 года в республике действует программа по выявлению и национализации имущества украинских политиков и олигархов, связанных с киевскими властями и совершавших недружественные действия по отношению к России.
Работу по выявлению соответствующих активов ведет антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что вырученные средства направляют также на нужды участников спецоперации и строительство социальных объектов.
Ранее депутаты Крыма утвердили список из 113 наименований имущества украинских олигархов и политиков, которое подлежит национализации.
Власти Крыма ранее подали иск на арендуемую киевским футбольным клубом «Динамо» землю на полуострове.
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