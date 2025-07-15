В Крыму продали 25 объектов украинских олигархов на торгах

Власти Крыма сообщили о продаже с торгов 25 объектов украинских олигархов

Tекст: Вера Басилая

В Крыму за первое полугодие 2025 года на торгах реализовали 25 национализированных объектов, ранее принадлежавших украинским олигархам, сообщил Константинов в Telegram-канале. Общая сумма поступлений в бюджет республики превысила 2,2 млрд рублей.

По его словам, вырученные средства идут на развитие региона, поддержку бойцов СВО и их семей.

Константинов подчеркнул, что доходы от продажи национализированных активов «служат на благо Крыма и крымчан».

С осени 2022 года в республике действует программа по выявлению и национализации имущества украинских политиков и олигархов, связанных с киевскими властями и совершавших недружественные действия по отношению к России.

Работу по выявлению соответствующих активов ведет антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что вырученные средства направляют также на нужды участников спецоперации и строительство социальных объектов.

Ранее депутаты Крыма утвердили список из 113 наименований имущества украинских олигархов и политиков, которое подлежит национализации.

Власти Крыма ранее подали иск на арендуемую киевским футбольным клубом «Динамо» землю на полуострове.

Квартиру семьи Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте продали на аукционе за 44,3 млн рублей.