Власти Крыма подали иск на арендуемую ФК «Динамо» Киев землю

Крымские власти требуют у киевского ФК «Динамо» вернуть арендуемый участок земли

Tекст: Максим Попов

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым обратилось в суд с требованием вернуть в собственность участок в поселке Орджоникидзе, арендованный с 2009 года киевским футбольным клубом «Динамо», сообщает ТАСС. В картотеке дел указано, что исковое заявление о признании договора аренды недействительным и возврате земельного участка уже поступило в суд, а судебное заседание назначено на 11 марта 2025 года.

ФК «Динамо» Киев получил в аренду участок площадью 30 тыс. кв. м в конце 2000-х годов. Тогда планировалось построить на этой земле базу отдыха для спортсменов, однако проекту так и не суждено было реализоваться. Несмотря на изменение статуса Крыма в 2014 году, клуб дважды продлевал договор аренды: в 2016 и 2020 годах.

В 2021 году власти Крыма уже подавали первый иск о возврате земли, но спустя почти четыре года разбирательств решение так и не было принято в их пользу. Новый судебный процесс должен окончательно разрешить вопрос о собственности. В настоящее время участок остается в распоряжении киевского клуба.

Напомним, осенью прошлого года в Крыму пообещали зачистить полуостров от собственности украинских олигархов. До этого стало известно, что самые крупные крымские активы, ранее принадлежавшие украинским олигархам, уже находятся в собственности республики или переданы российским инвесторам. В бюджет Крыма поступило более 2,1 млрд рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов.



