ЕС собрался согласовать 18-й пакет санкций против России в понедельник

Tекст: Антон Антонов

Большинство элементов 18-го пакета санкций против России согласованы, ожидается, что представители Евросоюза окончательно утвердят его в понедельник, накануне встречи министров в Брюсселе и формального одобрения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

По данным источников, в пакет включен «динамический механизм» установления потолка цен на российскую нефть. Изначально цена составит 47 долларов за баррель, исходя из средней стоимости российской сырой нефти за последние 22 недели с вычетом 15%. Пересмотр значения будет происходить раз в полгода, с учетом новых средних цен.

Одна из стран ЕС выражает сомнения относительно уровня потолка, однако ожидается достижение полного согласия, заявили источники. Указывается, что Словакия согласилась на «новые меры», но ищет заверения от Еврокомиссии по поводу планов поэтапного прекращения поставок российского газа в Европу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия блокирует новый пакет санкций Евросоюза, опасаясь негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. Словакия заявила о намерении решить вопрос энергопоставок до вторника.