Больных в Саратовской области доставляли на гемодиализ в машине с капустой

Нуждающихся в гемодиализе жителей поселка Дергачи Саратовской области возят на процедуру в машине для хозяйственных нужд районной больницы, в которой также перевозятся овощи.

«500 км. Восемь часов в дороге. От Дергачей до Энгельса. Инвалиды первой группы. На гемодиализ. В машине, где перевозят овощи!», – говорится в подписи к видео, которое опубликовано в соцсети «Вконтакте».

Больным эта жизненно необходимая процедура требуется несколько раз в неделю. «Каких еще видео изощренных способов перевозки людей ждать из районов области? Интересно, главврач больницы пробовал ездить в Энгельс, сидя на вилках капусты?», – уточняет автор.

В региональном Минздраве утверждают, что в сложившейся ситуации виноват главный врач Дергачевской районной больницы, который плохо организовал доставку пациентов для проведения процедур.

«Очевидно, что хозяйственная и лечебная деятельность должны быть разграничены. Главному врачу поручено лично извиниться перед пациентами»,– сказали в ведомстве «Интерфаксу»

По словам представителя регионального Минздрава, для доставки жителей области в специализированные клиники на гемодиализ «используется транспорт, не выполняющий функции автомобилей скорой медицинской помощи».

«В любом случае поездка пациентов с достаточно серьезным и тяжелым заболеванием должна соответствовать необходимому уровню комфорта. Этого мы требуем от всех главных врачей районных больниц», – отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что на организацию доставки больных с хронической почечной недостаточностью в прикрепленные гемодиализные центры выделены средства из областного бюджета.

«Главным врачам это известно и на это указано. Равно как и на персональную ответственность за недопустимость подобных ситуаций впредь», – добавил представитель Минздрава.

Ранее частный пансионат для престарелых и инвалидов в Красноярском крае организовал доставку пациентов в больницу на катафалке.