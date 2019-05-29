Перевозящий инвалидов на катафалке пансионат решено проверить

Минздрав Красноярского края попросил надзорные ведомства провести проверку в частном пансионате для престарелых и инвалидов, который доставляет пациентов в больницу на катафалке.

«Минздрав обратится в надзорные органы с просьбой провести проверку условий содержания граждан в этом учреждении», – сообщили в региональном минздраве, передает РИА «Новости».

Директор пансионата Татьяна Филиппова в сюжете регионального телеканала «Енисей» сообщила, что ей приходится нанимать такой автомобиль, поскольку в городе нет другого подходящего транспорта.

«Нам приходится договариваться с предпринимателями, с ритуальными услугами», – подчеркнула Филиппова. По ее словам, закупка спецавтомобиля требует лицензии и обойдется слишком дорого, при этом приобретение не окупит себя.