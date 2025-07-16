Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Трамп пообещал отсутствие американских военных на территории Украины
Президент США Дональд Трамп пообещал, что американских солдат не будет в зоне боевых действий на Украине, заявил он журналистам перед вылетом в Вашингтон.
«Наших солдат на территории боевых действий не будет», – сказал Трамп на военной базе Эндрюс в ходе беседы с журналистами, трансляцию которой вел портал C-SPAN.
Американский лидер добавил, что верит в желание российского коллеги Владимира Путина мирно разрешить украинский конфликт, так как он часто об этом говорил.
И несмотря на то, что США приготовили суровые санкции в случае невозможности заключения сделки по Украине через 50 дней, глава Белого дома верит в возможность договориться.
«Я думаю, он хочет (мира), я надеюсь, он хочет, мы скоро это узнаем», – добавил Трамп.
Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.
Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже предупредил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.