Трамп пообещал отсутствие американских военных на территории Украины

Tекст: Ирма Каплан

«Наших солдат на территории боевых действий не будет», – сказал Трамп на военной базе Эндрюс в ходе беседы с журналистами, трансляцию которой вел портал C-SPAN.

Американский лидер добавил, что верит в желание российского коллеги Владимира Путина мирно разрешить украинский конфликт, так как он часто об этом говорил.

И несмотря на то, что США приготовили суровые санкции в случае невозможности заключения сделки по Украине через 50 дней, глава Белого дома верит в возможность договориться.

«Я думаю, он хочет (мира), я надеюсь, он хочет, мы скоро это узнаем», – добавил Трамп.

На ваш взгляд На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это: жесткий ультиматум

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Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже предупредил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.