Косачев о заявлении Трампа по Украине: Пар ушел в свисток

Tекст: Вера Басилая

Заявление президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине было названо бессодержательным вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, передает РИА «Новости».

«Если это все, что имел в виду заявить сегодня по Украине Трамп, то пока пар ушел в свисток», – заявил Косачев.

По его словам, слова Трампа пока не имеют практического значения, а громкие заявления американских политиков, в частности сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) , остаются лишь на уровне риторики.

Косачев подчеркнул, что единственным выгодоприобретателем от продолжающихся поставок вооружений Киеву является военно-промышленный комплекс США, а европейским странам предстоит нести расходы, без получения ожидаемой выгоды.

Сенатор отметил, что для Украины продолжающийся конфликт оборачивается необходимостью воевать до «последнего украинца», поскольку другой сценарий ей не оставили.

Вице-спикер Совфеда обратил внимание, что за 50 дней ситуация «ох как может измениться», как на поле боя, так и в политических кругах США и НАТО. Он также добавил, что внешние заявления американских политиков никак не влияют на позицию России.

Ранее Дональд Трамп заявил о договоренности по поставкам американского оружия для Киева за счет Евросоюза.

Трамп также пригрозил России введением «жестких пошлин», если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

Политолог Андрей Клинцевич заявил, что заявления Трампа позволяют России занять более выгодный плацдарм на фронте.