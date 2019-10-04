Власти США не стали ограждать детей от священников-педофилов

В США сотни бывших католических священников, против которых выдвинули обоснованные, по мнению Римско-католической церкви, обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними, живут без особого надзора со стороны властей и церкви, сообщают информационные агентства.

Сообщается о 1,7 тыс. бывших священников и других духовных лиц, обвинения против которых сочли обоснованными, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Работа многих из этих людей связана с общением с детьми – они продолжают деятельность в школах, медицинских учреждениях, неправительственных организациях. Кроме того, некоторые из этих священников все еще играют активную роль в церкви.

При этом AP подчеркивает, что десятки указанных священников совершили преступления после того, как покинули церковь. В частности, речь идет о хранении детской порнографии и насильственных действиях сексуального характера.

Напомним, громкий скандал о многочисленных случаях сексуальных надругательств над детьми и подростками со стороны католических священнослужителей в разных странах разгорелся еще во время понтификата предшественника нынешнего Папы римского Франциска – Бенедикта XVI.

Весной 2019 года более 100 священников в Нью-Йорке заподозрили в педофилии.

В феврале в Ватикане прошел «антипедофильский собор».