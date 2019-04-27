Свыше 100 священников в Нью-Йорке заподозрили в педофилии

Не менее 120 священников римско-католической архиепархии Нью-Йорка подозреваются в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним или владении детской порнографией, сообщает архиепархия.

Архиепархия опубликовала список священников, которых «правомерно обвинили» в указанных действиях, а также тех, против кого подали «претензии в Независимую программу примирения и компенсации». Эти священники либо лишены сана, либо отстранены от службы, либо скончались, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что включение в список еще не означает подтверждение вины в преступлении или ответственности за какой-либо гражданский иск.

При этом в список не вошли члены орденов или религиозных институтов – для них составляются собственные списки.

В марте в США был опубликован доклад, в котором назвали имена 400 священников штата Иллинойс, обвиненных в домогательствах к несовершеннолетним.