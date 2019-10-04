Иран пообещал отпустить российскую журналистку

Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в Тегеране, скоро отпустят, сообщил МИД Ирана.

Девушку задержали для «объяснений», добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

29 сентября у Юлии Юзик, прибывшей в Иран по частному приглашению, в аэропорту Тегерана изъяли паспорт. 2 октября российская журналистка была арестована в отеле. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, россиянке грозит до 10 лет тюрьмы.

Иранского посла в Москве вызвали в российский МИД в связи с задержанием журналистки в Тегеране.