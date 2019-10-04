Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице

Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице, приговоренному к пяти годам колонии за экстремизм в связи публикацией твита с угрозами насилия в адрес детей силовиков.

«Жалобу защиты оставить без удовлетворения, приговор суда в отношении Синицы – без изменения», – огласила постановление судья, передает ТАСС.

Напомним, блогер Макс Стеклов (Владислав Синица) в преддверии несанкционированного митинга в Москве 3 августа призвал к расправе над детьми силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий. Публикацию резко раскритиковали другие интернет-пользователи, журналисты и блогеры.

В отношении Синицы было возбуждено уголовное дело, а сам блогер задержан. На заседании суда Синица признался в публикации призыва к расправе над детьми силовиков.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.