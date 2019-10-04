Лукашенко пообещал исполнить все договоренности с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что все договоренности с Украиной будут исполняться в полном объеме.

«Сегодня мы живьем встречаемся здесь с глазу на глаз для того, чтобы еще раз сверить наши часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться. Я почему-то убежден, что все, о чем мы договоримся, будет исполняться», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

По его словам, Белоруссия является надежным сторонником и партнером Украины. Также Лукашенко отметил, что у Украины никогда не было проблем с Белоруссией и в дальнейшем не будет.

«Если новая власть захочет иметь с нами братские отношения, за нами дело не станет», – добавил он.

Второй форум регионов Украины и Белоруссии при участии президентов проходит 3-4 октября в Житомире.

Ранее Лукашенко заявил, что рассчитывает найти общий язык с Зеленским на встрече в Житомире. Он также отметил, что в повестке переговоров будут вопросы экономики, совместных проектов (например, ракетостроение).

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