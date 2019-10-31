Офицера Минобороны в Рязани наказали за выход в патруль со смартфоном

Капитан Георгий Варламов, служащий 230-го военного представительства Минобороны, получил строгий выговор за то, что вышел в патруль по Рязани со смартфоном.

Варламов отправился в патруль по гарнизону, однако военному коменданту Рязани Денису Масленникову доложили, что капитан отсутствует на маршруте патрулирования. Он приказал найти и доставить офицера для объяснений, пишет «Коммерсант».

В кабинете у Масленникова у Варламова зазвонил мобильный телефон. Капитану приказали показать средство связи. Офицер предъявил мобильный телефон HTC с большим сенсорным экраном и фотокамерой.

В итоге ему объявили строгий выговор за то, что он вышел в патруль по Рязани со смартфоном, обвинив в нарушении закона «О статусе военнослужащих». В марте этого года в него внесли изменения, которые запретили военным во время несения службы иметь при себе телефоны и другие устройства, которые могут распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.

Также Варламова отстранили от несения службы в гарнизонном наряде.

Капитан заявил, что другие средства связи патрульным были недоступны, а его телефон был едва исправным.

В начале октября сообщалось, что подполковника контрразведки Михаила Самохина уволили из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу директора ведомства Александра Бортникова, сотового телефона.