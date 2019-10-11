Подполковника контрразведки уволили из ФСБ за включенный телефон

Подполковника контрразведки Михаила Самохина уволили из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу директора ведомства Александра Бортникова, сотового телефона. Самохин попытался опротестовать это решение в суде, однако это не увенчалось успехом.

Самохин, проходивший службу в в/ч 97740 с 2010 года, попался начальству сразу с двумя личными включенными мобильными телефонами «в выделенном категорированном помещении», передает «Коммерсант».

Тем самым он, как посчитало его руководство, нарушил приказ ФСБ от 20 февраля 2016 года №030, запрещающий «использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности».

Согласно ведомственным инструкциям, личные сотовые телефоны сотрудники определенных подразделений, к которым относится и служба контрразведки, обязаны сдавать при входе в некоторые служебные помещения в соответствующие спецячейки.

При себе может находиться только обычный кнопочный телефон, не имеющий выхода в Сеть. Этот аппарат должен иметь сертификат безопасности ФСБ.

Самохину сначала объявили строгий выговор, а когда у него истек срок контракта, то продлевать его с офицером не стали.

Увольнение оспаривать было бессмысленно, так как с нарушением оно формально не было связано, и подполковник запаса Самохин решил обжаловать его в Московском гарнизонном военном суде (МГВС).

Однако его доводы оказались не слишком убедительны. Так, он считал, что командование отнеслось к нему предвзято, поскольку «в здании воинской части многие военнослужащие пользуются телефонными аппаратами сотовой связи и к ним никто никакие претензии не предъявлял», а к дисциплинарной ответственности привлекли лишь его, «объявив выговор, что является избирательным наказанием и несоразмерно тяжести совершенного проступка».

Истец уверен и в том, что «в отсутствие надуманного повода для привлечения к дисциплинарной ответственности он в качестве поощрения мог быть повышен в воинском звании, в воинской должности или представлен к награде».

Суд пришел к выводу, что командование в/ч 97740 абсолютно верно зафиксировало «все необходимые обстоятельства совершения Самохиным проступка» и его вина доказана.

Отмечается: истец не оспаривал, что знал о запрете использования аппаратов сотовой связи в помещении воинской части, с соответствующим приказом директора ФСБ Александра Бортникова был ознакомлен во время служебного совещания еще 11 мая 2018 года.

Апелляционная инстанция с решением МГВС согласилась, констатировав, что «доводы автора жалобы основаны на субъективном понимании положений действующего законодательства».

Кроме того, несостоятельным было признано и утверждение Самохина о предвзятом отношении к нему со стороны командования, так как «непривлечение других военнослужащих к дисциплинарной ответственности не является основанием для освобождения его от наказания».

Ужесточение требований в ведомстве Александра Бортникова не ограничивается запретом пользования сотовыми телефонами. Так, недавно профильный комитет Госдумы поддержал инициативу ФСБ, рекомендовав принять в первом чтении законопроект, устанавливающий для всех бывших сотрудников спецслужбы запрет сроком до пяти лет на выезд из страны.

Пока такие нормы действуют только для тех, кто в период службы имел доступ к секретной информации. По словам авторов законопроекта, норма призвана защитить российских военных и гражданских лиц в недружественных странах от необоснованных задержаний и уголовной ответственности.