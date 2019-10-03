Эксперт: Президенты Казахстана и Азербайджана объективно оценили роль России и «фактор Путина»

Лидеры Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев объективно оценивают реальность и влияние России на процессы в мире, считает политолог Владимир Жарихин.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что глава Казахстана «объективно сказал о той реальности, которая была, есть и, видимо, будет долгое время. «Это продуманное высказывание, которое отражает реальный расклад сил. Влияние России остается решающим во многих центрально-азиатских делах», – пояснил Жарихин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Токаев в ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Россия должна быть на ведущих ролях в Центральной Азии, «потому что исторически этот регион являлся частью Российской империи». Президент Казахстана подчеркнул, что в мире без участия России ни одна ключевая проблема решаться не может. «И в этом абсолютно ключевая заслуга принадлежит президенту Путину», - сказал Токаев. Он также отметил «очевидную положительную роль» России в межсирийских переговорах.

Жарихин также согласился с высказыванием другого участника форума в Сочи, президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметившего, что «фактор Владимира Путина» помог России с честью выйти из тяжелых испытаний и преодолеть экономические проблемы в начале 2000-х годов. Алиев подчеркнул, что Россия стала одной из ведущих мировых держав благодаря мужеству, решительности, мудрости и патриотизму Путина.

«Это тоже реальность. Ильхам Алиев оценил ситуацию начала 2000-х годов совершенно верно», – считает политолог.