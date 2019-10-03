Токаев вспомнил о принадлежности Центральной Азии к Российской империи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия должна быть на ведущих ролях в Центральной Азии, так как этот регион был частью Российской империи.

«Россия должна играть ведущую роль в Центральной Азии, потому что исторически этот регион являлся частью Российской империи», – заявил он. Трансляцию заседания ведет RT.

Он также отметил «очевидную положительную роль» России в межсирийских переговорах, передает ТАСС.

«Казахстан является сторонником честного посредничества в урегулировании региональных конфликтов. В рамках астанинского процесса прошли уже 13 раундов межсирийских переговоров, где положительная роль российской стороны абсолютно очевидна и не может подвергаться какому-либо сомнению», – сказал президент Казахстана.

По его словам, происходящее в Сирии является «элементом общей удручающей ситуации на Ближнем Востоке».

«Поэтому с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН я выразил готовность поддержать усилия по поиску жизнеспособных решений для этого региона, при этом исходя из международного ресурса Казахстана», – подчеркнул Токаев.

В июне Токаев заявлял, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.