Алиев объяснил преодоление Россией проблем в начале 2000-х «фактором Путина»

«Фактор Путина» помог России с честью выйти из тяжелых испытаний и преодолеть экономические проблемы в начале 2000-х годов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании форума «Валдай».

«Главным фактором того, что Россия с честью вышла из тяжелейших испытаний, является «фактор Владимира Путина». Это правда, это должны знать все», – передает его слова «Интерфакс».

Он заявил, что Россия стала одной из ведущих мировых держав благодаря мужеству и мудрости Путина.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, назвал Россию «великим государством», сообщает «Комсомольская правда».

«Россия – великое государство! Никто не сможет отрицать, что в современном мире без конструктивного участия России ни одна глобальная или региональная проблема решаться не может. В этом глобальная заслуга Владимира Путина», – заявил он.

Токаев ранее заявил, что Россия должна быть на ведущих ролях в Центральной Азии, так как этот регион был частью Российской империи.