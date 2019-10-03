Дутерте пригласил миссионеров РПЦ на Филиппины

Президент Филиппин Родриго Дутерте, выступая на форуме «Валдай», пригласил миссионеров Русской православной церкви в свою страну.

«Террористы говорят, что у них есть религия. Но религия не играет тут главную роль. Я хочу пригласить миссионеров Русской православной церкви приехать и, возможно, построить свой храм», - сказал он, добавив, что православная религия могла бы противодействовать террористической пропаганде, передает ТАСС.

Трансляцию пленарного заседания дискуссионного клуба ведет RT.

В ходе своего пространного выступления Дутерте, в частности, заявил, что несет личную ответственность за борьбу с наркотиками в своей стране и ее последствия, передает РИА «Новости».

«Когда я пришел к власти, начал бороться не только с коррупцией, но и с наркоторговлей. Причем мне приходилось бороться с этими двумя проблемами даже внутри самого правительства, поэтому мне необходимо было сделать что-то радикальное. Некоторые утверждают, будто мои заявления побуждают людей убивать наркобаронов. Честно говоря, я был бы рад, если бы это происходило», – сказал он.

Дутерте также заявил, что обстановка на Филиппинах нормализовалась после поставок российского и китайского оружия.

«Я хотел купить у США 24 тысячи М-16 для своих полицейских, а один конгрессмен встал и сказал: «Не продавайте это оружие Филиппинам, в особенности этому мэру, он будет использовать эти винтовки для того, чтобы убивать граждан Филиппин». Я сказал им: «Сначала разберитесь в ситуации», – сказал Дутерте, напомнив, что Штаты приостановили поставку винтовок на фоне столкновений в Марави (в 2017 году).

«Потребовалось несколько месяцев для того, чтобы ситуация нормализировалась. Это произошло только тогда, когда Россия и Китай поставили нам необходимое оружие, очень качественное оружие. И теперь мы можем с дальней дистанции вести бой. Это оружие может стрелять на два километра, не нужно подходить близко. Это действительно очень хорошее оружие», – отметил филиппинский лидер.

Ранее Дутерте встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер пообещал, что Москва окажет Маниле помощь в борьбе с терроризмом.