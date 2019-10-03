Путин пообещал помочь Дутерте в борьбе с терроризмом

Президент Владимир Путин в ходе встречи с президентом Филиппин Родриго Дутерте пообещал, что Москва окажет Маниле помощь в борьбе с терроризмом.

«Мы готовы, уважаемый господин президент, и далее оказывать партнерство в области контртеррора, делиться своим опытом и наработками», – передает слова Путина ТАСС.

Российский президент подчеркнул дружеские отношения России с Филиппинами.

«Помню, что во время вашего предыдущего визит в Россию в мае 2017 года вам пришлось срочно возвращаться на родину из-за террористических атак, совершенных боевиками ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация). Знаю, что за последние два года вам удалось серьезно снизить уровень террористической угрозы в стране и значительно укрепить потенциал силовых ведомств», – сказал Путин.

Он также отметил, что в последнее время расширилось многоплановое взаимодействие между странами.

«Во многом благодаря вашему личному вниманию активизировался политический диалог, достигнуты существенные успехи в торгово-экономическом сотрудничестве», – сказал Путин, добавив, что товарооборот в прошлом году увеличился вдвое, превысив 1,2 млрд долларов. Российский экспорт в Филиппины вырос в четыре раза.

Также Путин заметил, что есть большие резервы для развития сотрудничества между странами – в частности, Россия готова увеличить объем поставок на Филиппины энергоносителей, самолетов, транспортной, специальной техники.

«Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании промышленной кооперации, налаживании сотрудничества в сфере мирного атома, исследовании космоса и использовании цифровых технологий», – сказал Путин.

Он добавил, что нужно содействовать установлению прямых связей между предпринимателями. Этому способствуют встречи участников Делового совета, созданного в 2009 году.

Путин приветствовал визит в Россию Родриго Дутерте, выразив уверенность, что он окажет позитивное влияние на развитие двусторонних отношений.

В переговорах участвовали несколько российских министров, в том числе глава МИД Сергей Лавров, а также директор Федеральной службы по ВТС Дмитрий Шугаев, гендиректор «Интер РАО» Борис Ковальчук, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев и глава Роснефти Игорь Сечин.

Напомним, Дутерте прибыл в Россию на заседание Валдайского клуба в Сочи.