Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника

Во время прыжков с парашютом возле базы Кэмп-Шелби в штате Миссисипи травмы получили 22 американских десантника, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя 25-й пехотной дивизии вооруженных сил США Эшли Сэнгстера.

Учебные прыжки с трех военных самолетов в ночное время суток должны были выполнять 80 десантников. Некоторые из военнослужащих приземлилась за пределами отведенного квадрата, получив травмы различной степени тяжести. 15 из них получили медпомощь на месте, еще семеро были госпитализированы, передает ТАСС.

В десятидневных учения принимают участие 650 военных.

«Воздушные операции всегда сопряжены с риском. Мы стараемся минимизировать этот риск, насколько это возможно. Все военнослужащие в наличии, наша задача – продолжать учения. Для солдат всегда превыше всего выполнение задания, несмотря на возникающие вызовы», – заявили в пехотной дивизии.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.