Украинские «аэроразведчики» пообещали атаковать Севастополь листовками

Украинские гражданские аэроразведчики пообещали напасть на Севастополь с помощью дронов и разбросать там листовки с политической пропагандой, сообщают украинские СМИ.

Как заявляют сами активисты, им уже удалось при помощи беспилотных летательных аппаратов сбросить несколько тысяч листовок над Армянском, призывающих граждан России одуматься и вернуться на Украину, сообщает телеканал ТСН на своем канале в YouTube.

По словам аэроразведчиков, к «беспрецедентной операции» они готовились несколько недель. Вылеты дронов производят у российско-украинской границы в Херсонской области.

В каждый дрон волонтеры загрузили три тысячи листовок с информацией о «последствиях воссоединения Крыма с Россией»: отсутствии днепровской воды на полуострове, якобы об упадке сельского хозяйства и «провального туристического сезона».

Издание отмечает, что российские радиоэлектронные комплексы пытались перехватить беспилотники, но все они «успешно вернулись на базу».

Волонтеры пообещали, что вскоре проведут воздушный визит в Севастополь.

Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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