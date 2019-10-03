У мэра Даугавпилса потребовали объяснений за выступление на русском

Центр госязыка Латвии (ЦГЯ) попросил разъяснить мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, почему тот использовал русский язык на фестивале Dragon Boats в августе.

ЦГЯ сообщил, что выступление Элксниньша на русском перед гостями фестиваля запечатлено на видеозаписи, передает ТАСС со ссылкой на агенство ЛЕТА.

В ролике мэр города во время праздника на озере Лиелие Стропи говорил со зрителями на русском языке, хотя конституция страны предусматривает, что латышский язык является официальным государственным языком.

Отмечается, что, согласно закону о самоуправлениях, рабочим языком для муниципалитетов страны является латышский, а глава города для сплочения общества должен произносить речь на латышском языке.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что перевод всего образования в стране на латышский язык необходим нацменьшинствам. В апреле русские школы в Риге перевели на латышский язык.