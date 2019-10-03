Танкисты ВВО отработали «подкрадывающуюся атаку»

Танкисты Восточного военного округа (ВВО), на полигоне в Бурятии отработали новый тактический прием «Подкрадывающаяся атака», основанный на опыте современных вооруженных конфликтов, сообщили в Минобороны.

Как рассказали в российском военном ведомстве, в ходе тренировки с боевой стрельбой на полигоне Дивизионный танкисты организовали взаимодействие с подразделением РЭБ и мотострелками.

«По замыслу новой тактики экипажи танковых и мотострелковых подразделений совершили марш в заданный район, мотострелки высадились вблизи условного населенного пункта и организовали скрытное продвижение в городских условиях. Во главе группы действовал разведывательный взвод, который проверял местность на наличие засад, растяжек, мин-ловушек и докладывал тактическую обстановку в реальном времени по средствам радиосвязи», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

При этом специалисты РЭБ применили новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», при помощи которого сканировали заданный диапазон радиочастот, определяли пеленг источников радиоэлектронного излучения, а затем передавали координаты на подвижные пункты управления.

«Танки продвигались по проверенным безопасным маршрутам в тылу мотострелковых групп и оказывали огневую поддержку при внезапном нападении групп условного противника», – рассказали в Минобороны.

Напомним, 16 сентября мотострелковое соединение ВВО в ходе учений в Забайкальском крае разгромило крупную банду «боевиков».

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