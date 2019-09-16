Мотострелки ВВО разгромили крупную банду «боевиков» на учениях в Забайкалье

Мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО) в ходе учений в Забайкальском крае разгромило крупную банду «боевиков», сообщила пресс-служба округа.

Во время учений мотострелковое подразделение заблокировало «боевиков» в одном из районов местности. Одновременно экипажи танков Т-72Б3 провели наступление, применяя стрельбу с ходу, и заняли наиболее выгодные для обороны рубежи. Заманив «неприятеля» в огневой мешок, военнослужащие нанесли по атакующим «боевикам» удар, передает ТАСС.

«На переднем крае обороны стрельба велась из вооружения БМП-2, танков, огневую поддержку оказали расчеты минометных комплексов «Сани». Скопления техники и живой силы «боевиков», находящиеся на удалении, были уничтожены шквальным огнем реактивных систем залпового огня «Град», – добавили в пресс-службе.

Действия подразделений координировали расчеты беспилотников «Орлан-10», которые корректировали огонь и вели воздушную разведку.

В пресс-службе округа уточнили, что к учениям были привлечены около 200 единиц техники и 1 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

Напомним, в августе прошлого года в Забайкалье произошло нападение на воинский эшелон, в ходе которого стоявший в охранении часовой застрелил одного из нападавших.

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