Часовой застрелил напавшего на воинский эшелон в Забайкалье

Группа неизвестных предприняла попытку нападения на караул воинского эшелона в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Попытка нападения произошла в ночь на понедельник на станции Петровский Завод. Напавшие нарушили границу поста, не отреагировали на выстрел в воздух. В результате один из них был застрелен, остальные скрылись, передает ТАСС.

Действия часового «соответствовали положениям Устава гарнизонной и караульной службы», говорится в сообщении.

И.о. главы города Владимир Белоглазов рассказал, что двое контрактников зашли за продуктами в кафе, где местные жители отмечали день рождения. Произошел конфликт, который перерос драку. Военные получили ножевые ранения и «вернулись в эшелон, а местные начали их догонять и вынудили солдат применить оружие», пишет Zab.ru.

Белоглазов сообщил, что еще один из местных жителей получил ранение и был госпитализирован.