Пастухи нашли сокровища ИГ

В иракской пустыне пастухи нашли спрятанные, а затем утерянные боевиками запрещенного в России ИГ* золото, серебро и денежные средства на сумму 25 млн долларов, заявил соратник ликвидированного главаря организации Абу Бакра аль-Багдади, сообщил телеканал Al-Ararabiya.

По данным телеканала Al-Ararabiya, опубликовавшего интервью с Мохаммедом Али Саджетом, который был задержан иракской разведкой после уничтожения аль-Багдади, тайник был зарыт в регионе Аль-Анбар.

Саджет рассказал, что высшее руководство террористической организации закопало ценности и деньги в пустыне, однако позже боевики тайник потеряли.

В воскресенье США объявили о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади. Позже президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении заместителя главаря ИГ*. Однако Москва до сих пор не получила официальных подтверждений ликвидации аль-Багдади.