Трамп заявил об уничтожении преемника главаря ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили заместителя главаря «Исламского государства*» (ИГ*, запрещено в России).

«Только что получил подтверждение, что заместивший Абу Бакра аль-Багдади был уничтожен американскими подразделениями. Скорее всего, он занял бы первое место [в ИГ*], а теперь он мертв», – написал Трамп в своем Twitter.

В воскресенье США объявили о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади. Глава американского государства Дональд Трамп выразил благодарность Москве за помощь.

Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что перед операцией связывался с российскими представителями.