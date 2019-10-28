Помпео заявил о контактах с Россией перед ликвидацией главаря ИГ

Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что перед операцией по ликвидации главаря «Исламского государства*» (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади связывался с российскими представителями. С кем именно он говорил, Помпео не уточнил.

«Накануне операции Госдепартамент совместно с Министерством обороны США старательно работали над тем, чтобы ее можно было осуществить. Было ясно, что мы должны были войти в воздушное пространство, которое не находилось под американским контролем, и поэтому той ночью я обратился к нашим российским коллегам для того, чтобы ясно изложить им наши ожидания того, что касалось наших возможностей перебросить наших военнослужащих туда, куда необходимо и когда необходимо и затем, чтобы они безопасно вернулись обратно», – передает его слова ТАСС.

Он назвал операцию по ликвидации аль-Багдади хорошей работой в масштабах всего американского правительства.

В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Американский лидер также выразил благодарность Москве за помощь.

Минобороны России в ответ потребовало от США доказательств ликвидации главаря ИГ*. Подчеркивается, что пока достоверной информацией в России на этот счет не располагают.

Позже Трамп заявил, что видеозапись с ликвидацией аль-Багдади может быть обнародована.