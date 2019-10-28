Трамп пообещал опубликовать видео ликвидации главаря ИГ

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что видеозапись с ликвидацией предводителя ИГ* («Исламское государство*», запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади может быть обнародовано.

«Отличные выходные. Мы поймали того, кто должен был быть пойман долгое время назад», – сказал Трамп, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Также глава государства отметил, что ролик с ликвидацией лидера ИГ* может быть частично опубликован.

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Минобороны потребовало от США доказательств ликвидации главаря ИГ*, подчеркнув, что пока не располагают достоверной информацией о проведении «операции по очередному «уничтожению» террориста.