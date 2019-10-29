Москва не получила подтверждений гибели главаря ИГ

Москва на данный момент не получила официальных подтверждений уничтожения американскими военными главаря ИГ* («Исламское государство*», запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В воскресенье США объявили о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади. Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность Москве за помощь.

Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что перед операцией связывался с российскими представителями.