ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый мониторинг лучших практик регионального управления, самых эффективных мер и проектов, инициированных главами субъектов страны.

Мониторинг размещен на сайте ЭИСИ, в нем описаны наиболее интересные и эффективные меры и проекты, предложенные главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

На этот раз в пятерку лучших региональных управленческих практик за период с 21 по 27 октября 2019 года попали проекты: «Новые меры поддержки семей при рождении ребенка», Воронежская область, «Бесплатные лекарства для сердечников», Москва, «YouTube-канал главы региона «Айсблог», Республика Саха (Якутия), «Фонд защиты прав дольщиков», Краснодарский край, «Теплые скамейки», Мурманская область.

В Воронежской области запущены новые меры поддержки семей при рождении ребенка. Губернатор Воронежской области Александр Гусев на встрече с педагогами во время поездки вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в регион сообщил, что в области с декабря 2019 года будет выплачиваться региональный материнский капитал в размере 200 тыс. рублей семьям, родившим второго ребенка. При рождении третьего ребенка материнский региональный капитал увеличен до 150 тыс. рублей. Сейчас региональный материнский капитал в Воронежской области получают семьи, в которых появился третий ребенок, размер этого вида помощи составляет 116 тыс. 868 рублей.

«Инициатива направлена на стимулирование рождения в семьях второго и третьего ребенка. Воронежская область дополняет федеральную льготу, позволяя родителям улучшить жилищные условия или сформировать средства для поддержки детей в будущем. Затраты на инициативу требуют формирования соответствующих резервов в региональном бюджете. Поддержку инициатива получит со стороны адресатов, прежде всего – молодых семей», – заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Правительство Москвы утвердило программу бесплатного лекарственного обеспечения для горожан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Городом будут закупаться 8 новых препаратов для трех групп больных: перенесших острый инфаркт миокарда; страдающих мерцательной аритмией; имеющих высокий уровень холестерина в крови. Получать бесплатные лекарства будут около 80 тыс. нуждающихся в них москвичей. Лекарства будут назначать независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса – исключительно по медицинским показаниям. Обратиться за получением антикоагулянтов можно будет уже в ближайшие дни, а за остальными лекарствами – с января 2020 г.

«Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из основных причин смертности и у нас в стране, и за рубежом. В случае возникновения такого диагноза больной нуждается в квалифицированном сопровождении врачамиспециалистами и медикаментозном назначении. При этом медикаменты постоянного приема больной должен принимать лекарства постоянно и регулярно. Бесплатные медикаменты для таких больных – значительная помощь», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев дал старт YouTube-каналу «Айсблог», выпуски которого будут посвящены актуальным для развития республики темам. В рамках проекта глава региона сам выступает в качестве интервьюера. В описании канала на YouTube Айсен Николаев отметил: «Я буду приглашать к нам в республику людей, которые готовы делиться опытом в разных сферах, и рассказывать в «Айсблоге» о том, что из этого получилось».

Первый выпуск посвящен развитию стрит-арта в республике. Приглашенный эксперт – уличный художник из Нижнего Новгорода, организатор фестиваля «Место» Никита Кузнецов (Nomerz). Глава региона попросил подписчиков канала написать в комментариях, кого бы они хотели видеть в качестве гостя в следующих сериях.

«Обращает на себя внимание свежесть реализации, в общем-то, давно известной идеи об открытости власти перед населением. Это и качественный брендинг, манера подачи, качество тематического наполнения. Видно, что глава республики Николаев сумел перебороть в себе чиновника и говорит с аудиторией на ее языке», – отметил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании в регионе фонда защиты прав дольщиков. Учредителем организации стал департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края. Благодаря организации появится возможность финансирования завершения долгостроев за счет федеральных и краевых средств. Для того чтобы недостроенный объект можно было завершить за счет фонда, его застройщик должен быть признан банкротом. С этого момента имущество и обязательства стройкомпаний будут переданы фонду для завершения строительства, а также подключения объектов к инженерно-технической инфраструктуре, достройки дошкольных и общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры. Затем объекты будут переданы в государственную или муниципальную собственность.

«Абсолютно логичное и необходимое решение, поскольку задача государства – защищать людей от недобросовестных коммерческих компаний. Очень важно не бросать обманутых дольщиков один на один со своей проблемой, это поможет снизить социальную напряженность. Кроме того, такие инициативы помогут дисциплинировать застройщиков и побудить их выполнять свои обязательства в полном объеме», – отметила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

В Мурманской области запущен проект «Теплые скамейки». В столице Заполярья началась установка особенных скамеек. О таких северяне мечтали много лет и даже агитировали за них в соцсетях. Мнение горожан услышали. Данные скамейки оснащены подогревом, USB-разъемами, защищены от влаги и способны выдержать температуру до -40 градусов. Скамейки уже установлены в сквере «Молодежном». В течение ближайших месяцев ими будут оснащены еще несколько улиц и скверов.

«Теплые скамейки – хорошая идея для наших северных широт. Это не только забота о жителях, но и формирование новых привычек – оказывается, можно не только «греться у самовара» долгими зимними вечерами, а общаться с друзьями в парках и скверах, не боясь, что разрядится твой телефон или ты сам замерзнешь. Подобные скамейки уже стали появляться в регионах, а в Мурманской области они нужны особенно. Помимо прочего, это еще и инструмент популяризации региона – ну кто сможет противостоять соблазну выложить в Инстаграм веселые фото мурманской зимы, сидя на теплой скамейке?» – прокомментировала политконсультант Алена Август.