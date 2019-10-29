ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

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29 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:26  |  vz.ru
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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Примаков научил Россию отстаивать интересы

Владимир Путин многому научился у Евгения ПримаковаФото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Нынешний юбилей Евгения Примакова – первый, отмечаемый уже без него. Памятник, который появится в Москве к его 90-летию, означает, что страна помнит его государственные заслуги. Но важно помнить и его уроки. Например, как можно отстаивать национальные интересы даже в самых неблагоприятных для этого условиях.  Подробности...
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Россияне изменили отношение к эвтаназии

Право на уход из жизни по собственному желанию уже узаконено во многих странах ЕвропыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Глава Минздрава Скворцова допустила возможность эвтаназии в России. Она отметила, что такие решения следует принимать на референдуме. Ранее Скворцова выступала резко против эвтаназии. Но опросы показывают, что отношение общества к добровольному уходу из жизни для неизлечимо больных людей тоже меняется. Остается только один вопрос – кому придется делать эту работу.  Подробности...
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Кто пугает Европу «ахиллесовой пятой» в войне с Россией

В лесах Сувалкии можно встретить кабанов, зубров и оленей Фото: Ints Kalnins/Reuters
Западные СМИ вновь обеспокоены судьбой Сувалкского коридора – небольшого участка земли между Польшей и Литвой, с помощью которого российские военные якобы в случае начала войны могут отсечь Прибалтику от остальной территории НАТО по суше. Разговоры о «самой уязвимой для России точки» Европы ведутся не первый десяток лет. Зачем европейцев пугают войной и представляет ли Сувалкский коридор реальный интерес для России? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Кто и зачем нападает на евреев в Германии

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Всемирный еврейский конгресс выкатил результаты опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то результат шокирующий. Только немцы тут особо ни при чем. Подробности...
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На Примакова был острый спрос

Сергей Станкевич, историк, в 1991-93 гг - советник президента России
Здравые и прагматичные идеи Евгения Примакова, увы, не находили тогда адекватного отклика ни в России, ни на Западе. К тому моменту, когда Примаков в 1996 году возглавил МИД, а потом и правительство, время было уже упущено. Подробности...
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Законом о семейном насилии может быть вымощена дорога в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Горячее желание помочь людям и обуздать зло никак не гарантирует, что в результате вы не наломаете дров. Для законодательной деятельности нужен холодный расчет последствий, а не взвинченный пафос. Подробности...
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    Как различать российские истребители

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    Зачем Россия простила Африке 20 млрд долларов долга

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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

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          Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?
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            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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              ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

              29 октября 2019, 18:46

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый мониторинг лучших практик регионального управления, самых эффективных мер и проектов, инициированных главами субъектов страны.

              Мониторинг размещен на сайте ЭИСИ, в нем описаны наиболее интересные и эффективные меры и проекты, предложенные главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

              На этот раз в пятерку лучших региональных управленческих практик за период с 21 по 27 октября 2019 года попали проекты: «Новые меры поддержки семей при рождении ребенка», Воронежская область, «Бесплатные лекарства для сердечников», Москва, «YouTube-канал главы региона «Айсблог», Республика Саха (Якутия), «Фонд защиты прав дольщиков», Краснодарский край, «Теплые скамейки», Мурманская область.

              В Воронежской области запущены новые меры поддержки семей при рождении ребенка. Губернатор Воронежской области Александр Гусев на встрече с педагогами во время поездки вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в регион сообщил, что в области с декабря 2019 года будет выплачиваться региональный материнский капитал в размере 200 тыс. рублей семьям, родившим второго ребенка. При рождении третьего ребенка материнский региональный капитал увеличен до 150 тыс. рублей. Сейчас региональный материнский капитал в Воронежской области получают семьи, в которых появился третий ребенок, размер этого вида помощи составляет 116 тыс. 868 рублей.

              «Инициатива направлена на стимулирование рождения в семьях второго и третьего ребенка. Воронежская область дополняет федеральную льготу, позволяя родителям улучшить жилищные условия или сформировать средства для поддержки детей в будущем. Затраты на инициативу требуют формирования соответствующих резервов в региональном бюджете. Поддержку инициатива получит со стороны адресатов, прежде всего – молодых семей», – заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

              Правительство Москвы утвердило программу бесплатного лекарственного обеспечения для горожан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Городом будут закупаться 8 новых препаратов для трех групп больных: перенесших острый инфаркт миокарда; страдающих мерцательной аритмией; имеющих высокий уровень холестерина в крови. Получать бесплатные лекарства будут около 80 тыс. нуждающихся в них москвичей. Лекарства будут назначать независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса – исключительно по медицинским показаниям. Обратиться за получением антикоагулянтов можно будет уже в ближайшие дни, а за остальными лекарствами – с января 2020 г.

              «Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из основных причин смертности и у нас в стране, и за рубежом. В случае возникновения такого диагноза больной нуждается в квалифицированном сопровождении врачамиспециалистами и медикаментозном назначении. При этом медикаменты постоянного приема больной должен принимать лекарства постоянно и регулярно. Бесплатные медикаменты для таких больных – значительная помощь», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

              Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев дал старт YouTube-каналу «Айсблог», выпуски которого будут посвящены актуальным для развития республики темам. В рамках проекта глава региона сам выступает в качестве интервьюера. В описании канала на YouTube Айсен Николаев отметил: «Я буду приглашать к нам в республику людей, которые готовы делиться опытом в разных сферах, и рассказывать в «Айсблоге» о том, что из этого получилось».

              Первый выпуск посвящен развитию стрит-арта в республике. Приглашенный эксперт – уличный художник из Нижнего Новгорода, организатор фестиваля «Место» Никита Кузнецов (Nomerz). Глава региона попросил подписчиков канала написать в комментариях, кого бы они хотели видеть в качестве гостя в следующих сериях.

              «Обращает на себя внимание свежесть реализации, в общем-то, давно известной идеи об открытости власти перед населением. Это и качественный брендинг, манера подачи, качество тематического наполнения. Видно, что глава республики Николаев сумел перебороть в себе чиновника и говорит с аудиторией на ее языке», – отметил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

              Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании в регионе фонда защиты прав дольщиков. Учредителем организации стал департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края. Благодаря организации появится возможность финансирования завершения долгостроев за счет федеральных и краевых средств. Для того чтобы недостроенный объект можно было завершить за счет фонда, его застройщик должен быть признан банкротом. С этого момента имущество и обязательства стройкомпаний будут переданы фонду для завершения строительства, а также подключения объектов к инженерно-технической инфраструктуре, достройки дошкольных и общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры. Затем объекты будут переданы в государственную или муниципальную собственность.

              «Абсолютно логичное и необходимое решение, поскольку задача государства – защищать людей от недобросовестных коммерческих компаний. Очень важно не бросать обманутых дольщиков один на один со своей проблемой, это поможет снизить социальную напряженность. Кроме того, такие инициативы помогут дисциплинировать застройщиков и побудить их выполнять свои обязательства в полном объеме», – отметила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

              В Мурманской области запущен проект «Теплые скамейки». В столице Заполярья началась установка особенных скамеек. О таких северяне мечтали много лет и даже агитировали за них в соцсетях. Мнение горожан услышали. Данные скамейки оснащены подогревом, USB-разъемами, защищены от влаги и способны выдержать температуру до -40 градусов. Скамейки уже установлены в сквере «Молодежном». В течение ближайших месяцев ими будут оснащены еще несколько улиц и скверов.

              «Теплые скамейки – хорошая идея для наших северных широт. Это не только забота о жителях, но и формирование новых привычек – оказывается, можно не только «греться у самовара» долгими зимними вечерами, а общаться с друзьями в парках и скверах, не боясь, что разрядится твой телефон или ты сам замерзнешь. Подобные скамейки уже стали появляться в регионах, а в Мурманской области они нужны особенно. Помимо прочего, это еще и инструмент популяризации региона – ну кто сможет противостоять соблазну выложить в Инстаграм веселые фото мурманской зимы, сидя на теплой скамейке?» – прокомментировала политконсультант Алена Август.


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