Экипаж танка Т-72 сирийской армии спасся после попадания мощной ПТУР

В Сети появилось видео, на котором показан танк Т-72М1 сирийской армии – его вывели в безопасное место, несмотря на пробоину от мощной противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). Экипаж удалось спасти.

Видеоролик опубликован в Facebook. На нем экипаж танка покидает машину, один из военных показывает пробоину в верхней и наименее защищенной части башни, перед местом наводчика. На видео обратила внимание «Российская газета».

Предполагается, что кумулятивная струя проникла в боевое отделение, но последствия оказались не слишком тяжелыми: один из военных получил контузию и травму головы. Его отправили в санчасть. Командир и механик-водитель, судя по всему, не пострадали.

Вероятнее всего, в танк попала одна из современных управляемых ракет.

При этом танк, который удалось вывести с поля боя после попадания ПТУР, не был оборудован динамической защитой, которая могла бы помочь избежать повреждений техники.

Напомним, в Латакии активизировались боевики запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра».