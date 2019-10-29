СК попросил заочно арестовать бежавшего из России участника массовых беспорядков

Следственный комитет попросил суд заочно арестовать одного из участников массовых беспорядков 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который сбежал из страны, находясь под подпиской о невыезде, сообщил адвокат подозреваемого Максим Пашков.

«Следователь мне сообщил, что направил ходатайство в Басманный суд Москвы о заочном аресте Губайдулина. Я попросил его отложить заседание, так как я занят в другом процессе. В настоящий момент материалы о заочном аресте моего подзащитного еще не поступили в суд», – рассказал защитник, передает ТАСС.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.