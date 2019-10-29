Летчики палубной авиации СФ провели тренировки на комплексе НИТКА в Крыму

Летчики 100-го отдельного корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота завершили тренировки на наземном аналоге авианосца в Крыму, сообщила пресс-служба флота.

«В течение октября летчики отрабатывали навыки посадки на наземном испытательном тренировочном комплексе авиационном (НИТКА)», – передает ТАСС сообщение пресс-службы СФ.

Там добавили, что из Мурманской области в Крым прибыли три самолета МиГ-29К и два МиГ-29 КУБ. Навыки отрабатывали 17 пилотов под руководством командира полка полковника Владимира Кокурина. Они отработали более 10 летных смен, выполнив более 250 проходов на малой высоте над тренажером, около 100 касаний условной палубы, а также посадки с зацепом.

По итогам тренировок допуск к полетам на авианосец получили несколько наиболее подготовленных палубных летчиков, а командир полка успешно сдал зачеты на летчика-инструктора.

Напомним, 11 октября летчики-палубники начали тренировки на комплексе НИТКА в Крыму.

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