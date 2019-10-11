Летчики-палубники начали тренировки на комплексе НИТКА в Крыму

Летчики корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота на истребителях МиГ-29 приступили к тренировкам по зацепу за трос тормозного устройства на наземном испытательном тренировочном комплексе (авиационном, НИТКА) в Крыму.

«Летчики уже провели четыре летных смены, в ходе которых отрабатывали навыки взлета и посадки на палубу условного авианесущего крейсера. В настоящее время выполнено 11 полетов, 37 пролетов над тренажером, имитирующим палубу авианосца, и 23 касания. До начала полетов на тренажере все пилоты сдали зачет на знание технических особенностей комплекса НИТКА и требований безопасности при выполнении учебно-боевых задач», – сообщили в пресс-службе Северного флота, передает ТАСС.

Отмечается, что на аэродром Саки, где находится НИТКА, было перебазировано три самолета МиГ-29К и два МиГ-29КУБ, также прибыли 17 летчиков.

Ранее сообщалось, что палубные летчики МиГ-29КР начали отработку полетов с посадкой на палубу авианосца в Крыму.