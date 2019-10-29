В РУСАДА заявили о попытках сканирования сетевой инфраструктуры агентства

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сталкивается с попытками сканирования сетевой инфраструктуры организации, рассказала заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Мы постоянно видим попытки сканирования нашей сетевой инфраструктуры на наличие уязвимостей из различных регионов мира. Все эти попытки мы способны эффективно отслеживать и контролировать. Никаких сколь-либо значимых инцидентов информационной безопасности за последнее время нами зафиксировано не было», – передает ТАСС слова Пахноцкой.

Она рассказала также, что РУСАДА не принимало участия в подготовке дополнительных ответов на ряд вопросов WADA.

«После прочтения релиза WADA о получении дополнительных ответов от России на тему возможных манипуляций с базой данных лаборатории может сложиться впечатление, что в подготовке этого документа вместе с Министерством спорта России участвовало и РУСАДА. Могу ответственно заявить, что наше агентство не имеет к этому никакого отношения. Генеральный директор Юрий Ганус, в свою очередь, уже написал письмо в WADA, в котором еще раз напомнил, что РУСАДА не принимало участие в передаче данных московской лаборатории, проходившей в начале января, и не причастно к возможным манипуляциям», – сказала Пахноцкая.

Напомним, ранее в понедельник компания Microsoft заявила, что группировка Fancy Bear (Strontium/APT28) совершила хакерские атаки на 16 спортивных и антидопинговых организаций. На Западе Fancy Bear считают «российскими хакерами».

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