«Российские хакеры» атаковали 16 спортивных и антидопинговых организаций

Группировка Fancy Bear (Strontium/APT28) совершила хакерские атаки на 16 спортивных и антидопинговых организаций, заявила Microsoft. На Западе Fancy Bear считают «российскими хакерами».

Microsoft намекнула, что связывает нападения, которые начались 16 сентября, с Олимпиадой-2020 в Токио. Отмечается, что атаки «произошли до сообщений СМИ о возможном шаге Всемирного антидопингового агентства», передает ТАСС.

В большинстве случаев хакерам не удалось добиться своих целей, но некоторые атаки оказались успешными, сообщает Microsoft. В сообщении говорится, что хакеры пользовались теми же инструментами и методами, что и в случаях других атак на разного рода структуры по всему миру.

Не указано, какие именно организации подверглись кибератакам. Кроме того, Microsoft не сделал заявлений о причастности какого-либо государства к нападениям.

В июле Microsoft также жаловалась на кибератаки из России.