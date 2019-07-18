Microsoft пожаловалась на кибератаки из России

Американская компания Microsoft за год уведомила около 10 тыс. клиентов о том, что они подверглись угрозе кибератак со стороны других государств, сообщили в корпорации.

«Около 84% этих атак были направлены в отношении компаний и около 16% – в отношении аккаунтов личной электронной почты клиентов», – передает РИА «Новости» заявление компании.

Microsoft утверждает, что атаки якобы проводились из трех государств – России, Ирана и Северной Кореи. Ответственность за агрессивные действия в киберпространстве корпорация возлагает на группы Yttrium и Strontium (другие названия – Fancy Bear, APT28) из России, Holmium и Mercury из Ирана и Thallium из КНДР.

Летом прошлого года Microsoft заявила, что зафиксировала новые попытки хакеров, якобы связанных с Россией, повлиять на выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. В Кремле подчеркивали, что сообщения о якобы имеющихся попытках вмешательства России в выборы в США не подкрепляются какими бы то ни было основаниями.

Газета ВЗГЛЯД писала, что поиски «русских хакеров» нанесли США огромный ущерб.