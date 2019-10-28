Показ «Джокера» в Париже прервал мужчина с криком «Аллах Акбар»

в воскресенье Показ фильма «Джокер» в Париже прервал мужчина, который выкрикивал фразу «Аллах Акбар», сообщает издание Parisien.

Инцидент произошел на вечернем сеансе в кинотеатре Grand Rex в зале, где помещаются до 500 зрителей.

«Он сеял панику посреди показа фильма, крича «Аллах Акбар». Зрители и сотрудник безопасности уложили (нарушителя спокойствия) на пол, но ему удалось сбежать. В конце концов полицейские обнаружили его неподалеку и доставили в комиссариат», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание. Сейчас мужчина находится под стражей, ему в вину вменяют «оправдание терроризма».



При этом многие зрители не смогли досмотреть фильм, они в панике покинули зал. Переполохом в кинотеатре воспользовались грабители, и некоторые зрители не обнаружили своих личных вещей, вернувшись за ними в кинозал.

Ранее в США во время сеанса фильма «Джокер» произошла драка с применением оружия.