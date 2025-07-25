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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    6 комментариев
    25 июля 2025, 14:07 • Новости дня

    Путин увеличил численность центрального аппарата МВД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность центрального аппарата МВД.

    Согласно документу, теперь предельная численность сотрудников ведомства составит 7110 человек, не учитывая персонал, занимающийся охраной и обслуживанием зданий, передает ТАСС. Ранее этот показатель составлял 6760 единиц.

    «Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 7110 единиц», – говорится в указе.

    В прошлом году Путин увеличил штат Федеральной службы охраны.

    В начале июля он подписал указ об увеличении штатной численности Следственного комитета России.

    24 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время совещания по вопросам развития подводного Военно-морского флота президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области.

    «Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Перед этим Путин объявил минуту молчания по погибшим в авиакатастрофе, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Напомним, в Амурской области ввели режим ЧС после крушения Ан-24. В связи с трагедией, в результате которой погибли 48 человек, в регионе объявлен трехдневный траур.

    Власти Хабаровского края приняли решение о выплате компенсаций семьям жителей, погибших при крушении самолета Ан-24, а также об оплате проезда их родственникам к месту трагедии.

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    24 июля 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин сообщил о пополнении флота четырьмя подлодками «Борей-А»
    Путин сообщил о пополнении флота четырьмя подлодками «Борей-А»
    @ Олег Кулешов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Морские ядерные силы страны в ближайшие годы будут усилены четырьмя новыми атомными подводными лодками проекта «Борей-А», сообщил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития подводных сил ВМФ.

    Две из них уже находятся в процессе строительства, отметил Путин, передает ТАСС.

    «В ближайшие годы наши морские ядерные силы в плановом порядке пополнят еще четыре подводные лодки проекта «Борей-А», две из них на стадии строительства находятся», – сказал он. По словам президента, эти стратегические лодки оборудованы баллистическими ракетами «Булава» и другим современным вооружением.

    Путин также сообщил, что российские судостроители ежегодно вводят в состав Военно-морского флота до двух новых подводных лодок. Он подчеркнул, что за последние шесть лет на вооружение ВМФ поступили пять стратегических ракетоносцев проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подлодки проекта «Ясень-М».

    В апреле Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей. В июне он утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.

    Ранее на совещании он пообещал реализовать планы по развитию ВМФ России.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    24 июля 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин дал разрешение на подъем флага на атомоходе «Князь Пожарский»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии подъема флага на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Князь Пожарский».

    Церемония состоялась в Северодвинске на территории предприятия «Севмаш». Путин в своем вступительном слове выслушал доклады, после чего дал разрешение на подъем флага, произнеся: «Разрешаю!», передает ТАСС.

    На церемонии также присутствовали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, помощник президента Алексей Дюмин, глава Морской коллегии Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев и первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Подводный крейсер «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Лодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями. Корабль спущен на воду в феврале 2024 года и стал 142-й атомной подлодкой, построенной на «Севмаше».

    Ранее сообщалось, что на атомном крейсере «Адмирал Нахимов» по проекту 11442М состоялся физический запуск ядерного реактора, что свидетельствует о готовности установки к работе на максимальной мощности.

    В декабре прошлого года глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев заявил, что атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский», построенный на заводе Севмаш, планируют передать Военно-морскому флоту России в июне 2025 года.

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    24 июля 2025, 18:28 • Новости дня
    Путин: Будущее ВМФ России во многом определят морские роботизированные комплексы
    Путин: Будущее ВМФ России во многом определят морские роботизированные комплексы
    @ ckb-rubin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов, заявил президент России Владимир Путин.

    «Последнее, что хотел бы обсудить [в ходе текущего совещания], – это перспективные разработки в области подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов. Очевидно, что именно эти вооружения, именно это оружие во многом определят завтрашний день ВМФ», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Путин особо отметил, что Россия должна обеспечить себе лидирующие позиции в сфере разработки подобных технологий. По его словам, задача номер один на сегодня – добиться первенства страны в области создания передовых подводных роботизированных вооружений.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о ключевой роли подводного флота страны в поддержании ядерного паритета и мировой стратегической стабильности.

    В апреле Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей. В июне он утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.

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    25 июля 2025, 10:39 • Новости дня
    Орбан заявил о проигрыше Украины в конфликте

    Орбан заявил об отсутствии шансов у Украины победить Россию

    Орбан заявил о проигрыше Украины в конфликте
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что год назад условия для прекращения огня на Украине были значительно благоприятнее для Киева, чем сейчас.

    Время по-прежнему не на стороне Украины, которая продолжает проигрывать в конфликте с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

    Он напомнил, что в июле 2024 года посетил Киев и предложил Владимиру Зеленскому посредничество в вопросе мирного урегулирования конфликта.

    Орбан подчеркнул, что еще год назад существовали гораздо более благоприятные условия для прекращения огня, однако сейчас, по его словам, Украине труднее достичь мира с Россией.

    Он также рассказывал, что пытался убедить Зеленского, что эта война проиграна или будет проиграна в считанные секунды, «поскольку никто никогда не побеждал ядерную сверхдержаву». По его словам, Киев отказался от его предложения открыться для достижения мира.

    Орбан отметил, что за происходящее «высокую цену заплатили не мы, венгры, а украинцы». Он подчеркнул, что Венгрия предприняла все возможное и отметил: «В конце концов, каждый сам кузнец своего счастья».

    В рамках июльской миссии в прошлом году Орбан встретился не только с Зеленским, но и с президентом России Владимиром Путиным, предложив обеим сторонам рассмотреть вариант прекращения огня и начать подготовку к переговорам. По итогам визита он сообщил, что Киев и Москва опасаются, что перемирие может быть использовано противником для перегруппировки и подготовки к новым действиям.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условием мира на Украине личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Орбан заявил, что Европа не понимает, где заканчиваются границы Украины.

    Он также призвал определить, что собой представляет Украина.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Венгрия могут объединиться для защиты соотечественников на Украине.

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    25 июля 2025, 12:56 • Новости дня
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что переговоры на высшем уровне должны завершить процесс урегулирования и зафиксировать все достигнутые договоренности, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли».

    По словам представителя Кремля, позиция России изложена в проекте меморандума, который был передан украинской стороне.

    Он добавил, что в настоящее время проекты меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположны, поэтому стороны ждет большая и сложная работа.

    Ранее Зеленский заявил о продвижении в переговорах по вопросу организации встречи с Путиным.

    Песков отметил, что Киев предлагает договориться о встрече до достижения конкретных соглашений.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

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    24 июля 2025, 18:40 • Новости дня
    Хинштейн зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Курской области
    Хинштейн зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Курской области
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн получил официальный статус кандидата на предстоящих выборах главы региона.

    Об этом сам Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале. «Избирательная комиссия Курской области сегодня зарегистрировала меня кандидатом для участия в выборах губернатора региона», – написал он.

    Хинштейн добавил, что его главной задачей остается помощь жителям, а также решение их проблем и совместная работа на благо региона.

    В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

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    25 июля 2025, 11:48 • Новости дня
    Зеленский сообщил о продвижении в переговорах вопроса о встрече с Путиным
    Зеленский сообщил о продвижении в переговорах вопроса о встрече с Путиным
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, что по вопросу его встречи с президентом России Владимиром Путиным «появилось продвижение».

    Делегации России и Украины в Стамбуле обсудили вопрос о возможной встрече российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, передает «Газета.Ru».

    По словам Зеленского, в ходе переговоров стороны начали обсуждать этот вопрос напрямую, и теперь есть «движение в направлении к какому-то формату встречи».

    «Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить», – заявил Зеленский.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев ставит повозку впереди лошади, предлагая организовать встречу лидеров России и Украины до достижения каких-либо договоренностей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сохраняет запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава российской делегации Владимир Мединский донес до Украины необходимость проработки условий соглашения для возможной встречи лидеров.

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    24 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин провел встречу с губернатором Архангельской области

    Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Цыбульским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в Северодвинске.

    Руководитель региона сопровождал главу государства на мероприятиях в Архангельской области, в том числе на церемонии поднятия флага на стратегическом ракетоносце «Дмитрий Пожарский», передает ТАСС.

    В сентябре Цыбульский будет участвовать в выборах главы региона. Областная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. Голосование на выборах губернатора Архангельской области пройдет с 12 по 14 сентября.

    На прошлой неделе Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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    24 июля 2025, 18:06 • Новости дня
    Путин поручил продолжить выпуск подводных крейсеров «Ясень-М»
    Путин поручил продолжить выпуск подводных крейсеров «Ясень-М»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На совещании по развитию подводных сил президент России Владимир Путин подчеркнул значимость многоцелевых подводных крейсеров «Ясень-М» для ударного потенциала флота.

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам стратегии развития подводных сил ВМФ поручил продолжить серийное производство подводных атомных крейсеров проекта «Ясень-М», передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что многоцелевые подводные крейсеры «Ясень-М» составляют основу ударной мощи сил общего назначения российского флота. «В этой связи важно продолжить серийный выпуск подводных крейсеров проекта «Ясень-М», – заявил Путин во время встречи.

    В ходе совещания также обсуждался вклад этих кораблей в укрепление обороноспособности страны и развитие флота в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы морские ядерные силы страны будут усилены четырьмя новыми атомными подводными лодками проекта «Борей-А».

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    24 июля 2025, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Мощь российского военно-морского флота неостановимо прирастает

    Военный эксперт Дандыкин: ВМФ готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана

    Эксперт: Мощь российского военно-морского флота неостановимо прирастает
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВМФ России активно модернизируется: в строй вводятся современные корабли и подводные лодки, оснащенные передовыми технологиями. Эти меры не только повышают боевую мощь, но и обеспечивают надежную защиту морских границ России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    «Визит Владимира Путина в Северодвинск – по-настоящему важное событие для нашей страны, особенно в преддверии дня ВМФ. Этот город – один из символов силы российского флота, один из опорных пунктов наших кораблей на Севере страны», – сказал Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Примечательно, что глава государства уделил особое внимание экипажу подводной лодки «Князь Пожарский». Он не просто поучаствовал в церемонии подъема флага над крейсером, но и передал его команде икону святого Александра Невского. Это говорит о том, что Путин понимает всю важность миссии, которую сегодня выполняют наши моряки», – добавил он.

    «Президент неоднократно говорил о необходимости развития российского флота. Важно, что его слова всегда переходят в дело. Именно он возродил славу отечественного ВМФ, превратил его в современный и первоклассный вид войск. А ведь еще в 90-х морской компонент нашей армии пребывал буквально в хаосе», – продолжает эксперт.

    «Целое десятилетие флот провел в запустении. Новых кораблей и подлодок практически не выпускалось. Теперь все изменилось: модернизации ВМФ осуществляется под четким руководством Верховного Главнокомандующего. И это дает результаты – подводные крейсеры проектов «Ясень-М» и «Борей-А» стали весомой величиной, оставляя позади зарубежные аналоги», – акцентирует собеседник.

    «При этом останавливаться на достигнутом никто не собирается. Модернизация и совершенствование флота продолжается. «Севмаш» строит атомные подводные крейсеры, в ближайшие годы будут сданы еще четыре подлодки проекта «Борей-А». Мощь флота неостановимо прирастает», – отмечает он.

    «И все это должно стать важным сигналом для западных неприятелей. Мы способны обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана. Милитаристские заявления европейцев нас не запугают. У них должно сформироваться понимание: любые угрозы в отношении России не останутся безнаказанными», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский». Мероприятие состоялось в Северодвинске на территории предприятия «Севмаш». Также там присутствовали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава Морской коллегии Николай Патрушев. Президент подчеркнул, что «Князь Пожарский» оснащен самым эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами «Булава», а также современными торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия.

    «Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на «Севмаше», до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок», – добавил он, подчеркнув, что эта «ритмичная и планомерная работа» позволит повысить экономическую стабильность предприятий всей отрасли.

    Кроме того, Путин передал команде подлодки «Князь Пожарский» складень с иконой святого Александра Невского. Как отмечают эксперты, этот святой заступник России особо почитаем всем российским воинством.

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    24 июля 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин пообещал реализовать планы по развитию ВМФ России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о неизменности задач по модернизации Военно-морского флота, отметив особую важность обеспечения безопасности страны на всех морских рубежах.

    «Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота», – подчеркнул он на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский», передает ТАСС.

    Путин акцентировал внимание на том, что развитие флота связано с защитой национальных интересов России и обеспечением безопасности страны. «Обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений», – сказал глава государства.

    В апреле Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей. В июне он утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.

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    24 июля 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой ВТБ и ОСК Костиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с Андреем Костиным, который занимает пост главы ВТБ и председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.

    Встреча состоялась в Северодвинске, передает ТАСС.

    В Северодвинске расположены шесть предприятий ОСК, включая крупнейший судостроительный завод «Севмаш» и судоремонтный центр «Звездочка».

    Ранее в этот день президент провел совещание, посвященное развитию подводных сил Военно-морского флота России, а также принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    Кроме того, в рамках своего визита Путин встретился с главой Архангельской области Александром Цыбульским.

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    24 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Белоусов проверил внедрение цифровых систем управления в войсках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в Московский военный округ проверил ход внедрения систем автоматизации управления подразделениями, сообщили в Минобороны.

    Министру представили современные образцы систем информационного взаимодействия между пунктами управления, а также инфраструктуру, программное обеспечение и кластер подготовки специалистов, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Представленная инфраструктура позволяет в режиме реального времени обеспечить доступ должностных лиц пунктов управления к различным цифровым сервисам для их оперативного информационного взаимодействия как по горизонтали, так и вертикали», – заявил представитель подразделения.

    В ведомстве отметили, что на демонстрации использовались практические эпизоды с учетом боевого опыта, а Белоусову доложили порядок обмена информацией на базе перспективной цифровой инфраструктуры. Также министру представили предложения по организации обучения инструкторского состава для подготовки специалистов среди военнослужащих группировок войск.

    По итогам поездки Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить военных, участвующих в СВО, к использованию компонентов цифровой инфраструктуры. Он также провел совещание по вопросам цифрового и технологического развития Минобороны, где сообщил о создании комплексной системы информационного взаимодействия в тактическом звене, подчеркнув, что эта система способна повысить ситуационную осведомленность командиров.

    В мае Белоусов посетил войска Московского военного округа, где ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций.

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    24 июля 2025, 17:33 • Новости дня
    Стартовали съемки нового сериала об операциях спецназа ФСБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Джейрахском районе Ингушетии стартовали съемки первой совместной картины «Триикс Медиа» и РЕН ТВ о спецоперациях ЦСН ФСБ.

    В первый съемочный день по традиции разбили тарелку с названием сериала и именами создателей, после чего сняли сцену задержания главаря боевиков, сообщается в Telegram-канале кинокомпании «Триикс Медиа». Проект намерен максимально привлекать к касту актеров местных театров и жителей региона, передают «Известия». География съемок охватит Кавказ, Крым и Арктику.

    Сюжет сериала «Спецы» основан на реальных событиях и впервые покажет операции сотрудников Центра специального назначения ФСБ России в разные периоды и точках страны. В центре истории – выпускник Рязанского училища Игорь Ларионов, который под руководством подполковника Андрея Колпакова участвует в опасных миссиях, включая ликвидацию эмиссара «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в России) и освобождение судна в Арктике. В сериале также покажут вклад всех подразделений ЦСН в борьбу с террористической организацией «Имарат Кавказ» (запрещена в России), действовавшей на Северном Кавказе в 2007–2015 годах.

    Генеральный продюсер Инесса Юрченко заявила: «Сериал «Спецы» – наш первый проект для РЕН ТВ и мы очень рады этому сотрудничеству. Картина, посвященная героям, верным чувству долга, будет интересна широкой аудитории». Режиссер-постановщик проекта – Александр Черняев. В главных ролях: Дмитрий Пчела, Денис Донской, Илья Акинтьев, Марк Овчинников, Вадим Бадмацыренов, Вячеслав Пронин, Станислав Вивер (Ткаченко) и другие. Премьера из 16 серий состоится на РЕН ТВ.

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    «Позиции пока далеки» – такими словами Владимир Мединский подвел итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. Стороны договорились о новом обмене пленными и обсудили вопрос возвращения гражданских лиц, перемещенных в результате боевых действий. Кроме того, Москва предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. В чем суть этой идеи и почему встречи в Стамбуле сузились до гуманитарных вопросов? Подробности

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    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности

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    Главной профессией украинцев в Прибалтике становится контрабанда

    Граждане Украины, въехавшие в Прибалтику в качестве беженцев, осваивают там разного рода криминальные ниши – от контрабанды сигарет до контрабанды людей. Отчасти это связано с тем, что украинцы столкнулись с давлением местных националистов, которые после короткого «медового месяца» в отношениях больше не дают им никаких поблажек. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

      Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

      Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

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    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

      Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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