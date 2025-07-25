Глава инспекции Литвы отказался от слов о польских школах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Начальник государственной языковой инспекции Литвы Аудрюс Валотка отказался от своих высказываний о необходимости закрытия польских школ, передает ТАСС.

На своей странице в Facebook* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) он написал: «Сожалею о поспешных словах в адрес польских школ и хочу заверить, что они не отражают моего мнения».

Валотка подчеркнул, что его позиция в вопросах защиты литовского языка остается жесткой и консервативной. Однако, по его словам, подобная позиция «никогда не становилась уничижением и стигматизацией национальных групп». Начальник инспекции пояснил, что фраза о закрытии польских школ прозвучала сгоряча и не подразумевала реальных намерений ограничить их деятельность.

Ранее в эфире интернет-канала Alfa-TV Валотка заявил, что образование в Литве должно вестись исключительно на государственном языке, чтобы не появлялись «шальчининкские языковые гетто». Шальчининкский район, где компактно проживает польское меньшинство, располагается на юге Литвы. Поляки составляют 6,1% населения страны и являются крупнейшим национальным меньшинством, тогда как русских насчитывается 5,5%.

Рост числа русскоговорящих в Литве связан с приездом беженцев с Украины и представителей белорусской оппозиции. Между тем заместитель министра образования, науки и спорта Литвы Йонас Петкявичюс 23 июля заявил о необходимости обсуждения вопроса об отказе от изучения русского языка как второго иностранного в литовских и польских школах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время визита к бригаде бундесвера в Литве заявил, что НАТО может полагаться на Германию. Литва подала в суд ООН на Белоруссию по обвинению в «организации ввоза мигрантов». Страны Прибалтики начали строительство линии обороны на границе с Россией и Белоруссией.