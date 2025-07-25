Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Суд арестовал главу компании «Аврора» по делу Бейма
Генеральный директор «Авроры» Марина Пяткова заключена под стражу на два месяца по делу о мошенничестве, связанном с экс-главой «Черноморнефтегаза».
Генеральный директор крымской компании «Аврора» Марина Пяткова была арестована по решению Басманного суда Москвы, сообщает ТАСС.
Мера пресечения избрана на два месяца в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого также является бывший руководитель «Черноморнефтегаза» Сергей Бейм.
В суде уточнили: «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пятковой Марины Евгеньевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок два месяца». Марину Пяткову обвиняют в особо крупном мошенничестве, расследование ведется по статье, предусматривающей серьезные наказания за подобные преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы отправил бывшего руководителя компании «Черноморнефтегаз» Сергея Бейма под стражу по обвинению в мошенничестве.