На сеансе «Джокера» в США произошла драка с применением оружия

В американском городе Бербанк во время показа фильма «Джокер» в кинотеатре подрались зрители, пишут СМИ.

Драка проходила с применением оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на THR.

Сообщение в полицию о потасовке поступило во вторник вечером, прибывшие на место офицеры обнаружили, что активной драки не происходит. Однако правоохранителям удалось найти одного из участников драки, получившего травму головы.

Отмечается, что в качестве оружия участники потасовки могли использовать стеклянную бутылку. Полицейские ведут расследование как нападение со смертельным оружием.

Ранее сообщалось, что несколько американских зрителей отправили руководству Warner Bros. письмо, в котором критиковали ленту за чрезмерную жестокость, выразили обеспокоенность за вызывающего сочувствие злодея и потребовали прекратить прокат кино.

Напомним, в российском прокате картина собрала более 1 млрд рублей.