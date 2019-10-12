Фильм «Джокер» заработал в российском прокате более 1 млрд рублей

Драматический триллер режиссера Тодда Филлипса «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.

Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

Фильм вышел в широкий российский прокат 3 октября. В день премьеры кинолента заработала более 100 млн рублей, а первый уикенд принес картине почти 634 млн рублей.

Общие сборы картины за девять дней проката составляют болеет 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что «Джокер» попал в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb. При этом вокруг фильма разгорелся скандал из-за музыканта-педофила.