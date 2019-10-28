В Пулково столкнулись микроавтобус и бизнес-джет

Микроавтобус врезался в бизнес-джет на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, рассказал источник в экстренных службах.

«Такое случилось, по предварительным данным, ничего серьезного не произошло, без пострадавших», – сообщил источник ТАСС.

Очевидцы опубликовали видео инцидента, на котором видно, что в самолет врезался микроавтобус «Газель».

Напомним, в марте самолет выкатился за пределы ВПП в Пулково.

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