Стало известно, как американцы вышли на аль-Багдади

Информация о местонахождении главаря (запрещенной в России) террористической группировки «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади была получена в результате задержания и допроса одной из его жен и посыльного, сообщила The New York Times.

По информации источника издания, в результате задержания одной из жен Абу Бакра аль-Багдади и посыльного американским спецслужбам удалось установить приблизительное место дислокации главаря (запрещенной в России террористической группировки) ИГ*, который скрывался в «удаленной деревне на северо-западе Сирии», передает ТАСС.

Эти данные позволили руководству Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в сотрудничестве с иракской и курдской разведкой точнее установить местонахождение аль-Багдади, а также направить в этот район шпионов для отслеживания его перемещений.

В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. В Минобороны потребовали от США доказательств ликвидации аль-Багдади, отметив, что не располагают достоверной информацией о проведении «операции по очередному «уничтожению» главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря террористов.

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