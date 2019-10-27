Школьник в Петербурге убил свою мать шампуром на глазах брата

В ночь на воскресенье в Красногвардейском районе Петербурга 12-летний мальчик жестоко убил свою мать на глазах брата-близнеца. На месте происшествия обнаружили нож, ножницы, пинцет и шампур, сообщают СМИ.

Трагедия произошла в квартире по улице Стасовой. По предварительным данным, мальчик поливал свою жертву кипятком из чайника, вырезал части тела одним из острых предметов. На месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик, сообщает 78.ru.

У мальчика есть брат-близнец, который, предположительно, наблюдал за убийством. Оба ребенка являются умственно отсталыми, семья состоит на учете.

В квартире в полупьяном и шоковом состоянии также обнаружен отец. После произошедшего он позвонил своим родителям, а те вызвали полицию.

На месте находятся сотрудники правоохранительных органов, с детьми работают психологи.